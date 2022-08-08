Около 42,3 тыс. оккупантов, 1811 танков и 754 дроны: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 42 340 военных, 1811 танков, 960 систем артиллерии и 754 беспилотника
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ .С 24 февраля по 8 августа российские оккупанты потеряли:
- личного состава – около 42 340 (+140),
- танков ‒ 1811 (+6) ед,
- боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 960 (+2) ед,
- РСЗО ‒ 261 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 132 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 192 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 182 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2993 (+15) ед,
- специальная техника – 86 (+0).
Наибольшие потери рашисты понесли на Донецком направлении.
- По состоянию на утро 7 июля Генштаб сообщил , что на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси россияне разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.
- 7 июля стало известно, что в Николаеве за время полномасштабной войны россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619 и повредили 1,2 тыс. домов.
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