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Главная война с Россией Около 42,3 тыс. оккупантов, 1811 танков и 754 дроны: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине
Инфографика

Около 42,3 тыс. оккупантов, 1811 танков и 754 дроны: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине

8 августа, 2022 понедельник
09:40
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 42 340 военных, 1811 танков, 960 систем артиллерии и 754 беспилотника

Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ .С 24 февраля по 8 августа российские оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 42 340 (+140),
  • танков ‒ 1811 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 960 (+2) ед,
  • РСЗО ‒ 261 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 132 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 192 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 182 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2993 (+15) ед,
  • специальная техника – 86 (+0).

Наибольшие потери рашисты понесли на Донецком направлении.

  • По состоянию на утро 7 июля Генштаб сообщил , что на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси россияне разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.
  • 7 июля стало известно, что в Николаеве за время полномасштабной войны россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619 и повредили 1,2 тыс. домов.

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военные силы Украины
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