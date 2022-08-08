Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ . С 24 февраля по 8 августа российские оккупанты потеряли:

личного состава – около 42 340 (+140),

танков ‒ 1811 (+6) ед,

боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,

артиллерийских систем – 960 (+2) ед,

РСЗО ‒ 261 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 132 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 192 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),

крылатые ракеты ‒ 182 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2993 (+15) ед,

специальная техника – 86 (+0).

Наибольшие потери рашисты понесли на Донецком направлении.

По состоянию на утро 7 июля Генштаб сообщил , что на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси россияне разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

7 июля стало известно, что в Николаеве за время полномасштабной войны россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619 и повредили 1,2 тыс. домов.

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