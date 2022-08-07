Около 42,2 тыс. военных, 1805 танков и 750 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 7 августа оккупанты потеряли около 42,2 тыс. военных, 1805 танков, 958 систем артиллерии, 750 дронов и 132 средства ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .
- личного состава – около 42,2 тыс. (+300) оккупантов;
- танков – 1805 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 4055 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 958 (+3) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 260 (+0) ед.;
- средств ПВО – 132 (+5) ед.;
- самолетов – 223 (+0) ед;
- вертолетов - 191 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 750 (+6) ед.;
- крылатых ракет – 182 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2978 (+8) ед;
- специальной техники – 86 (+1) ед.
В течение 6 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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