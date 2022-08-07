Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .

личного состава – около 42,2 тыс. (+300) оккупантов;

танков – 1805 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 4055 (+4) ед;

артиллерийских систем – 958 (+3) ед.;

реактивных систем залпового огня – 260 (+0) ед.;

средств ПВО – 132 (+5) ед.;

самолетов – 223 (+0) ед;

вертолетов - 191 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 750 (+6) ед.;

крылатых ракет – 182 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2978 (+8) ед;

специальной техники – 86 (+1) ед.

В течение 6 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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