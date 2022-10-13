Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 63,8 тыс. (+420) оккупантов;

танков – 2511 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 5167 (+11) ед.

артиллерийских систем – 1556 (+17) ед.

реактивных систем залпового огня – 357 (+2) ед.

средств ПВО – 183 (+0) ед.

самолетов – 268 (+0) ед.

вертолетов - 240 (+6) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1182 (+33) ед.

крылатых ракет – 316 (+0) ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3935 (+9) ед.

специальной техники – 140 (+0) ед.

В течение 12 октября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.

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