Около 420 оккупантов, 33 беспилотника и 6 вертолетов: потери РФ в Украине за сутки
С 24 февраля по 13 октября оккупанты потеряли около 63,8 тыс. военных, 5167 бронемашин, 1182 дрона и 240 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 63,8 тыс. (+420) оккупантов;
- танков – 2511 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 5167 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 1556 (+17) ед.
- реактивных систем залпового огня – 357 (+2) ед.
- средств ПВО – 183 (+0) ед.
- самолетов – 268 (+0) ед.
- вертолетов - 240 (+6) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1182 (+33) ед.
- крылатых ракет – 316 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3935 (+9) ед.
- специальной техники – 140 (+0) ед.
В течение 12 октября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.
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