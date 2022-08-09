Около 42 640 оккупантов, 193 вертолета и 133 средства ПВО: Генштаб ВСУ назвал потери России за время полномасштабной войны
По состоянию на 9 августа украинская армия уничтожила около 42 640 личного состава российских оккупантов, 1817 танков, 757 дронов, 193 вертолета и 133 средства ПВО
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С 24 февраля по 9 августа оккупанты потеряли:
- личного состава – около 42 640 (+300) человек,
- танков ‒ 1817 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
- РСЗО – 261 (+0) ед,
- средства ПВО – 133 (+1) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
- крылатые ракеты – 185 (+3),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
- специальная техника – 87 (+1).
В течение 8 августа наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
За прошедшие сутки, 8 августа, на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 23 военных РФ, а также уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С".
В Харьковской области Нацгвардейцы и бойцы ВСУ уничтожили российских спецназовцев и склад с боеприпасами.
В ночь на 8 августа во временно оккупированном Мелитополе украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS.
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