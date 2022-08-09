Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

С 24 февраля по 9 августа оккупанты потеряли:

личного состава – около 42 640 (+300) человек,

танков ‒ 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем – 964 (+4) ед,

РСЗО – 261 (+0) ед,

средства ПВО – 133 (+1) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатые ракеты – 185 (+3),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальная техника – 87 (+1).

В течение 8 августа наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

За прошедшие сутки, 8 августа, на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 23 военных РФ, а также уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С".

В Харьковской области Нацгвардейцы и бойцы ВСУ уничтожили российских спецназовцев и склад с боеприпасами.

В ночь на 8 августа во временно оккупированном Мелитополе украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

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