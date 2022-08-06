Около 41,9 тыс. военных, 1802 танка и 744 дрона: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 6 августа оккупанты потеряли около 41,9 тыс. военных, 1802 танка, 955 систем артиллерии и 744 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 41,9 тыс. (+250) оккупантов
- танков – 1802 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 4051 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 955 (+5) ед.
- реактивных систем залпового огня – 260 (+0) ед.
- средств ПВО – 127 (+4) ед.
- самолетов – 223 (+0) ед.
- вертолетов - 191 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 744 (+2) ед.
- крылатых ракет – 182 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6) ед.
- специальной техники – 85 (+2) ед.
В течение 5 июля наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное