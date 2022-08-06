Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла:

личного состава – около 41,9 тыс. (+250) оккупантов

танков – 1802 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 4051 (+19) ед.

артиллерийских систем – 955 (+5) ед.

реактивных систем залпового огня – 260 (+0) ед.

средств ПВО – 127 (+4) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов - 191 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 744 (+2) ед.

крылатых ракет – 182 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6) ед.

специальной техники – 85 (+2) ед.

В течение 5 июля наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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