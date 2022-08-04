Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери россиян за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 41,5 тыс. (+150) оккупантов;

танков – 1789 (+15) ед.;

боевых бронированных машин – 4026 (+4) ед.;

артиллерийских систем – 946 (+7) ед.;

реактивных систем залпового огня – 260 (+1) ед.;

средств ПВО – 118 (+0) ед.;

самолетов – 223 (+0) ед;

вертолетов - 191 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 742 (+2) ед.;

крылатых ракет – 182 (+2) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38) ед.;

специальной техники – 83 (+0) ед.

В течение 3 августа наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb