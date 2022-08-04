Около 41,5 тыс. военных, 1789 танков и 742 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 4 августа оккупанты потеряли около 41,5 тыс. военных, 4026 бронемашин, 1789 танков и 946 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери россиян за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 41,5 тыс. (+150) оккупантов;
- танков – 1789 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин – 4026 (+4) ед.;
- артиллерийских систем – 946 (+7) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 260 (+1) ед.;
- средств ПВО – 118 (+0) ед.;
- самолетов – 223 (+0) ед;
- вертолетов - 191 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 742 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 182 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38) ед.;
- специальной техники – 83 (+0) ед.
В течение 3 августа наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
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