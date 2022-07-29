Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около 40,5 тыс. (+270) оккупантов;

танков – 1749 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 3987 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 900 (+6) ед.;

реактивных систем залпового огня – 258 (+0) ед.;

средств ПВО – 117 (+0) ед.;

самолетов – 222 (+0) ед.;

вертолетов - 190 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 731 (+2) ед.;

крылатых ракет – 174 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16) ед.;

специальной техники – 77 (+2) ед.

В течение 28 июля наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.

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