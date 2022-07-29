Около 40,5 тыс. военных, 1749 танков и 731 дрон: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 29 июля оккупанты потеряли около 40,5 тыс. военных, 1749 танков, 900 систем артиллерии и 731 беспилотник
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около 40,5 тыс. (+270) оккупантов;
- танков – 1749 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин – 3987 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 900 (+6) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 258 (+0) ед.;
- средств ПВО – 117 (+0) ед.;
- самолетов – 222 (+0) ед.;
- вертолетов - 190 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 731 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 174 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16) ед.;
- специальной техники – 77 (+2) ед.
В течение 28 июля наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.
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