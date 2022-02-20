Около 400 журналистов мировых СМИ не могут получить аккредитацию для доступа в район ООС, - Бутусов

Об этом Бутусов сообщил в Facebook.

По его словам, только 25 иностранных журналистов получили допуск для освещения обстрелов детского сада и школы на Донбассе.

"Например, один из крупнейших немецких телеканалов ZDF не может получить доступ для освещения ситуации на фронте. И при этом Зеленский и "Слуги Народа" позволяют себе делать замечания про недостаточную поддержку в Европе, в Германии, в частности. Так вы же ничего не делаете для того чтобы использовать возможность склонить на нашу сторону общественное мнение", - возмутился Бутусов.

Он подчеркнул, что никаких логичных объяснений этому факту нет: военные говорят, что такие указания идут от руководства страны. Есть журналисты, которые больше месяца в Украине не могут получить допуск на фронт.

"Президент едет в Германию, чтобы пожаловаться на недостаточную поддержку Запада, а когда в Украину приехали западные СМИ, чтобы создать поддержку, блокирует их работу. Офис президента Владимира Зеленского не понимает, насколько важен доступ иностранных медиа в зону боевых действий, чтобы продемонстрировать масштабы российской агрессии. И для чего мы содержим вообще за свои налоги министерство информационной политики?" - спросил Бутусов.

Он добавил, что почти три года Зеленский рассказывал обществу, как он якобы уже заканчивает войну, и о всеобъемлющем перемирии.

"Все это оказалось ложью - война продолжалась и война продолжается сейчас. А западные СМИ "слуги народа" много раз называли распространителями паники и фейков.

Сейчас у Украины самые большие в нашей истории возможности открыть правду о войне всему миру, одержать полную победу в общественном мнении во всем мире, создать решительное информационное и политическое преимущество над российскими агрессорами", - убежден Бутусов.

Он отметил, что для этого власть должна извиниться за оскорбления журналистов и нормально организовать освещение войны.

"Бездействие власти и недопуск западных медиа в зону боевых действий - это не работа в пользу Украины, а работа против Украины. Немедленно откройте доступ мировым медиа на фронт!" - призвал Бутусов.

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