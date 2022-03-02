Около 400 шведов вызвались воевать в украинской армии после нападения РФ

Об этом сообщил Андерс Эстлунд.



"Сейчас около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию. Неплохой результат для маленькой страны только через несколько дней после объявления набора военных добровольцев. Интернациональный легион в Украине может стать мощным", - написал в Twitter проживающий в Киеве Эстлунд.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. Киев получил уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам.