Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 55 510 (+400)оккупантов

танков – 2236 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 4776 (+28) ед.

артиллерийских систем – 1341 (+1) ед.

реактивных систем залпового огня – 318 (+0) ед.

средств ПВО – 169 (+1) ед.

самолетов – 253 (+0) ед.

вертолетов - 218 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 941 (+9) ед.

крылатых ракет – 240 (+1) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3630 (+20) ед.

специальной техники – 125 (+0) ед.

В течение 21 сентября найбольшие потери россияне понесли на Донецком и Краматорском направлениях.

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