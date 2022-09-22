Около 400 оккупантов, 28 бронемашин, 9 танков и вертолет: потери РФ в сутки
С 24 февраля по 22 сентября оккупанты потеряли 55 510 военных, 2236 танков, 1341 систему артиллерии, 941 беспилотник и 218 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 55 510 (+400)оккупантов
- танков – 2236 (+9) ед.
- боевых бронированных машин – 4776 (+28) ед.
- артиллерийских систем – 1341 (+1) ед.
- реактивных систем залпового огня – 318 (+0) ед.
- средств ПВО – 169 (+1) ед.
- самолетов – 253 (+0) ед.
- вертолетов - 218 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 941 (+9) ед.
- крылатых ракет – 240 (+1) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3630 (+20) ед.
- специальной техники – 125 (+0) ед.
В течение 21 сентября найбольшие потери россияне понесли на Донецком и Краматорском направлениях.
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