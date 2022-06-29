Около 40 взрывов: россияне обстреляли Черниговщину
Вечером 28 июня россияне 41 раз обстреляли приграничье Черниговщины со своей территории
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
"Вчера, 28 июня, между 20:40 – 21:50 на пограничные Черниговской области зафиксировали до 39 взрывов (приходов). Огонь велся с территории Брянской области Российской Федерации по населенному пункту Новгород-Северского района", - отметили в ВСУ.
Приблизительно в то же время зафиксировали два минометных взрыва по пограничной территории соседнего населенного пункта Новгород-Северского района.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в оперативном командовании.
- Вечером 28 июня в Сумской области россияне 40 раз обстреляли из гранатометов Великописаревскую общину.
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