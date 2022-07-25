Около 40 тыс. армейцев: Генштаб ВСУ опубликовал обновленные потери России в войне
По состоянию на 25 июля украинская армия уничтожила 39 700 личного состава оккупантов
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 39 700 (+180) оккупантов
- танков – 1730 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 3950 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 876 (+7) ед.
- реактивных систем залпового огня – 257 (+2) ед.
- средств ПВО – 116 (+3) ед.
- самолетов – 222 (+1) ед.
- вертолетов – 188 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 719 (+5) ед.
- крылатых ракет – 174 (+4) ед.
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2832 (+9) ед.
- специальной техники – 73 (+0) ед.
Отметим, аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден , что из-за уничтоженных мостов в Херсонской области россияне могут начать отступать с правого берега Днепра.
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