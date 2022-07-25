Около 40 тыс. армейцев: Генштаб ВСУ опубликовал обновленные потери России в войне

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 39 700 (+180) оккупантов

танков – 1730 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 3950 (+8) ед.

артиллерийских систем – 876 (+7) ед.

реактивных систем залпового огня – 257 (+2) ед.

средств ПВО – 116 (+3) ед.

самолетов – 222 (+1) ед.

вертолетов – 188 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 719 (+5) ед.

крылатых ракет – 174 (+4) ед.

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2832 (+9) ед.

специальной техники – 73 (+0) ед.

Отметим, аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден , что из-за уничтоженных мостов в Херсонской области россияне могут начать отступать с правого берега Днепра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb