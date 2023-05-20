Около 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, – эксперт

Об этом заявил глава правления Украинской Федерации банков продовольствия (УФБП) Дмитрий Шкрабатовский, сообщает Укринформ.

"Война в Украине навсегда изменила жизнь не только украинцев, она сформировала новые вызовы по всему миру. Да, проблема голода в Европе возникла очень остро впервые за последние 80 лет, впервые со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Шкрабатовский проинформировал, что команда УФБП оказывает постоянную гуманитарную продовольственную помощь семьям в разных регионах Украины, в том числе жителям деоккупированных территорий и гражданскому населению в самых горячих точках.

Он подчеркнул, что главной миссией УФБП является укрепление продуктовой безопасности, развитие сети фудбанков во всех регионах Украины и развитие культуры потребления продуктов в обществе.

Председатель правления федерации также отметил, что количество украинцев, оказывающихся на грани голода, увеличивается ежедневно, поэтому "нужно ежедневно прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить людей самым главным для существования – едой".

"По состоянию на январь 2022 года 2,9 миллиона человек, это примерно 6% населения Украины, нуждались в гуманитарной помощи. К началу 2023 года цифра выросла до 17,6 миллиона человек, а это примерно 40% населения Украины", - сказал Шкрабатовский.

По его словам, общий вес распределенных продуктов для оказания продуктовой помощи превышает 700 тысяч тонн. Все пожертвования передаются общественным объединениям-партнерам, которые занимаются разными группами малообеспеченного населения в регионах.

"Наша команда ежедневно прилагает максимум усилий, чтобы найти новых партнеров, привлечь доноров и увеличить объемы продуктов и средств первой потребности для нуждающихся", - подчеркнул Шкрабатовский, призвав присоединяться к движению фудбанкинга в Украине.

В свою очередь президент European Food Banks Federation Жак Ванденшрик выразил мнение, что проблема пищевой необеспеченности может продолжаться в Украине еще долгое время после окончания войны.

"Мы не сможем обеспечить такой уровень помощи, который оказываем сегодня без новых инвестиций и новых партнерств", - отметил он.

При этом Ванденшрик проинформировал, что делегация EFBF в ближайшие недели посетит Украину, чтобы получить больше обязательств от бизнеса и власти по увеличению помощи УФБП.

Украинская Федерация банков продовольствия – флагман фудбанкинга в Украине, объединяющий и координирующий работу банков продовольствия в разных регионах. Организация собирает и передает нуждающимся продовольственные товары, в том числе те, срок хранения которых подходит к концу, от производителей, торговых организаций, заведений питания, частных лиц и других поставщиков.