Около 40 минометных прилетов: оккупанты обстреляли Сумщину
Вечером 4 мая россияне 40 раз обстреляли из минометов Глуховскую и Эсманскую общины Сумщины
Об этом в телеграмме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около 20 часов (4 мая, - ред.) россияне начали со своей стороны границы обстреливали наши общины", - отметил он.
В Глуховской общине было зафиксировано около 20 прилетов в районе села Сопич. Приблизительно 18 минометных прилетов со стороны РФ было в Эсманской общине, в окрестностях Бачевска и Толстодубового. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.
- 4 мая россияне обстреляли Сумщину из вертолета и "градов", повредив школу и инфраструктуру.
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