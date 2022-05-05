Около 40 минометных прилетов: оккупанты обстреляли Сумщину

Об этом в телеграмме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Около 20 часов (4 мая, - ред.) россияне начали со своей стороны границы обстреливали наши общины", - отметил он.



В Глуховской общине было зафиксировано около 20 прилетов в районе села Сопич. Приблизительно 18 минометных прилетов со стороны РФ было в Эсманской общине, в окрестностях Бачевска и Толстодубового. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

4 мая россияне обстреляли Сумщину из вертолета и "градов", повредив школу и инфраструктуру.

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