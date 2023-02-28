Около 40% из удерживаемых Россией пленных – гражданские, есть даже дети, – Буданов
Около 40% тех, кого удерживает Россия в заложниках – гражданские люди, среди них также есть дети
Об этом сообщает в интервью "Голосу Америки" начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"Около 40% тех, кого содержат в заложниках, - гражданские люди. Просто гражданские. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", - отметил Буданов.
Отвечая на вопрос, есть пленные, о которых Украина просто не знает, начальник ГУР подчеркнул, что "вероятнее всего, кто-то есть", но, по его убеждению, "99% понятны".
- 16 февраля в результате очередного обмена в Украину вернулся 101 украинский пленный:100 военных и 1 гражданский.
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