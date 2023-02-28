Около 40% из удерживаемых Россией пленных – гражданские, есть даже дети, – Буданов

Об этом сообщает в интервью "Голосу Америки" начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Около 40% тех, кого содержат в заложниках, - гражданские люди. Просто гражданские. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", - отметил Буданов.

Отвечая на вопрос, есть пленные, о которых Украина просто не знает, начальник ГУР подчеркнул, что "вероятнее всего, кто-то есть", но, по его убеждению, "99% понятны".