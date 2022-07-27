Около 40 070 военных, 726 дронов и 190 вертолетов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 27 июля оккупанты потеряли около 40 070 военных, 1738 танков, 726 беспилотников и 190 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:
- личного состава – около 40 070 (+200) оккупантов;
- танков – 1738 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин – 3971 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 883 (+3) ед,
- рактивных систем залпового огня - 258 (+0) ед,
- средств ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 222 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+1) ед,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
- специальной техники – 75 (+0).
В течение 26 июля наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.
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