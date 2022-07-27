Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 40 070 (+200) оккупантов;

танков – 1738 (+1) ед.;

боевых бронированных машин – 3971 (+12) ед.;

артиллерийских систем - 883 (+3) ед,

рактивных систем залпового огня - 258 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+1) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатых ракет – 174 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальной техники – 75 (+0).

В течение 26 июля наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb