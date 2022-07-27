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Около 40 070 военных, 726 дронов и 190 вертолетов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

27 июля, 2022 среда
09:57
война с Россией

С 24 февраля по 27 июля оккупанты потеряли около 40 070 военных, 1738 танков, 726 беспилотников и 190 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:

  • личного состава – около 40 070 (+200) оккупантов;
  • танков – 1738 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3971 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем - 883 (+3) ед,
  • рактивных систем залпового огня - 258 (+0) ед,
  • средств ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 222 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+1) ед,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
  • специальной техники – 75 (+0).

В течение 26 июля наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.

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