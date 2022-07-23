Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 39 240 (+240) оккупантов;

танков – 1708 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3929 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 864 (+1) ед.;

реактивных систем залпового огня – 253 (+2) ед.;

средств ПВО – 113 (+0) ед.;

самолетов – 221 (+0) ед.;

вертолетов - 188 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед.;

крылатых ракет – 167 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17) ед;

специальной техники – 72 (+0) ед.

На протяжении 22 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

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