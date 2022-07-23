Около 39 240 военных, 1708 танков и 714 дронов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 23 июля оккупанты потеряли около 39 240 военных, 1708 танков, 864 системы артиллерии и 714 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 39 240 (+240) оккупантов;
- танков – 1708 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3929 (+9) ед.;
- артиллерийских систем – 864 (+1) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 253 (+2) ед.;
- средств ПВО – 113 (+0) ед.;
- самолетов – 221 (+0) ед.;
- вертолетов - 188 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед.;
- крылатых ракет – 167 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17) ед;
- специальной техники – 72 (+0) ед.
На протяжении 22 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.
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