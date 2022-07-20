Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

около 38 750 (+200) оккупантов;

танков – 1700 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3905 (+13) ед.;

артиллерийских систем – 856 (+5) ед.;

реактивных систем залпового огня – 250 (+2) ед.;

средств ПВО – 113 (+0) ед.;

самолетов – 221 (+1) ед;

вертолетов - 188 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 703 (+10) ед.;

крылатых ракет – 167 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8) ед.;

специальной техники – 70 (+0) ед.

В течение 19 июля наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.

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