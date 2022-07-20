Около 38750 военных, 1700 танков и 221 самолет: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 20 июля оккупанты потеряли около 38 750 военных, 1700 танков, 703 беспилотника и 221 самолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- около 38 750 (+200) оккупантов;
- танков – 1700 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3905 (+13) ед.;
- артиллерийских систем – 856 (+5) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 250 (+2) ед.;
- средств ПВО – 113 (+0) ед.;
- самолетов – 221 (+1) ед;
- вертолетов - 188 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 703 (+10) ед.;
- крылатых ракет – 167 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8) ед.;
- специальной техники – 70 (+0) ед.
В течение 19 июля наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.
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