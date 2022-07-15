Около 38 тыс. оккупантов, 1672 танка и 220 самолетов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 15 июля оккупанты потеряли около 38 тыс. военных, 3866 бронемашин, 1672 танка и 220 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 38 тыс. (+130) оккупантов;
- танков – 1672 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 3866 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 842 (+2) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед.;
- средств ПВО – 109 (+0) ед.;
- самолетов – 220 (+1) ед;
- вертолетов - 188 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+0) ед.;
- крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2731 (+11) ед.;
- специальной техники - 67 (+0) ед.
В течение 14 июля наибольшие потери Россия понесла на Краматорском направлении.
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