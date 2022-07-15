Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 38 тыс. (+130) оккупантов;

танков – 1672 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3866 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 842 (+2) ед.;

реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед.;

средств ПВО – 109 (+0) ед.;

самолетов – 220 (+1) ед;

вертолетов - 188 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+0) ед.;

крылатых ракет – 155 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2731 (+11) ед.;

специальной техники - 67 (+0) ед.

В течение 14 июля наибольшие потери Россия понесла на Краматорском направлении.

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