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Около 38 тыс. оккупантов, 1672 танка и 220 самолетов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

15 июля, 2022 пятница
10:01
война с Россией

С 24 февраля по 15 июля оккупанты потеряли около 38 тыс. военных, 3866 бронемашин, 1672 танка и 220 самолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава – около 38 тыс. (+130) оккупантов;
  • танков – 1672 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3866 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем – 842 (+2) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 109 (+0) ед.;
  • самолетов – 220 (+1) ед;
  • вертолетов - 188 (+0) ед;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+0) ед.;
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2731 (+11) ед.;
  • специальной техники - 67 (+0) ед.

В течение 14 июля наибольшие потери Россия понесла на Краматорском направлении.

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