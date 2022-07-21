Около 38 850 военных, 1704 танка, 710 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 21 июля оккупанты потеряли около 38 850 военных, 1704 танка, 859 систем артиллерии и 710 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочно потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 38 850 (+100) оккупантов
- танков – 1704 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 3912 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 859 (+3) ед.
- реактивных систем залпового огня – 251 (+1) ед.
- средств ПВО – 113 (+0) ед.
- самолетов – 221 (+0) ед.
- вертолетов - 188 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед.
- крылатых ракет – 167 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед.
- специальной техники – 72 (+2) ед.
В течение 20 июля наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.
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