Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочно потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 38 850 (+100) оккупантов

танков – 1704 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 3912 (+7) ед.

артиллерийских систем – 859 (+3) ед.

реактивных систем залпового огня – 251 (+1) ед.

средств ПВО – 113 (+0) ед.

самолетов – 221 (+0) ед.

вертолетов - 188 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед.

крылатых ракет – 167 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед.

специальной техники – 72 (+2) ед.

В течение 20 июля наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.

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