English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 38 850 военных, 1704 танка, 710 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
Инфографика

Около 38 850 военных, 1704 танка, 710 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

21 июля, 2022 четверг
11:29
война с Россией

С 24 февраля по 21 июля оккупанты потеряли около 38 850 военных, 1704 танка, 859 систем артиллерии и 710 беспилотников

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочно потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют:

  • личного состава – около 38 850 (+100) оккупантов
  • танков – 1704 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 3912 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 859 (+3) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 251 (+1) ед.
  • средств ПВО – 113 (+0) ед.
  • самолетов – 221 (+0) ед.
  • вертолетов - 188 (+0) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед.
  • крылатых ракет – 167 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед.
  • специальной техники – 72 (+2) ед.

В течение 20 июля наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Новости Славянска
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Лукашенко
20 июля, 2022 среда
Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Путін
20 июля, 2022 среда
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
18 июля, 2022 понедельник
Это самая новая модификация, их всего 12 бортов. Эксперт рассказал интересные детали о сбитом оккупантами собственном Су-34
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.19
    Покупка 36.19
    Продажа 37.11
  • EUR
    Покупка 36.49
    Продажа 37.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
21 июля
13:11
Обновлено
Россияне обстреляли самый большой район Харькова, известно о 21 раненых и 2 погибших, - ОВА
12:58
Марио Драги
Президент Италии "принял во внимание" просьбу об отставке премьер-министра Драги
12:34
Посол Китая в США выступил за участие Америки в переговорах по Украине
12:31
Эксклюзив
Если Россию признают страной-агрессором, мир разорвет с ней все экономические связи, - дипломат Ельченко
12:26
Великобритания отказывается от российских золота, угля и нефти
12:20
На Запорожье россияне за сутки разрушили 28 гражданских зданий
12:07
Эксклюзив
"Ермак доказал, что он альфа-самец": политолог Бобыренко об уходе Баканова с должности главы СБУ
12:00
Крепостное право в Мариуполе: оккупанты отбирают имущество фермеров и запрещают им эвакуироваться
11:59
Нидерланды не будут продлевать разрешения на проживание неукраинцев, бегущих от войны
11:55
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки обстреляли школы, предприятия, убили одного человека, ранили пятерых
11:48
HBO выпустил официальный трейлер "Дома дракона" – приквела "Игры престолов"
11:25
"Сгорели тысячи тонн продукции": Ким показал момент попадания и последствия ракетного удара по пункту гумпомощи в Николаеве
11:10
Британская разведка объяснила, для чего россияне штурмуют Углегорскую ТЭС
11:04
Российский ракетный удар по Виннице: количество погибших возросло до 26
10:55
Эксклюзив
Николай Давидюк
Отказ от телеканалов и лишение украинского гражданства не уменьшает влияния олигархов на политику, – политолог Давыдюк
10:38
Ермак: Мы переломим ход этой войны, скоро будет много сюрпризов
10:37
Корректировал российский огонь по аэропорту Кривого Рога: СБУ задержала управленца одного из самых мощных предприятий региона
10:36
ВОЗ зафиксировала более 400 атак на систему здравоохранения Украины с начала полномасштабного вторжения
10:27
долар
Банки будут продавать безналичную валюту гражданам с 21 июля, - нардеп
10:25
"Жертвы не статистика, это реальные люди": "Гончаренко центры" создали Мемориал гражданских жертв российско-украинской войны
10:16
Эксклюзив
Наступательный потенциал россиян исчерпан: дальнобойное оружие ВСУ нивелирует тактику России, - Сергей Згурец
10:11
Инфографика
доллар
Нацбанк поднял официальный курс доллара до 36,56 грн
10:02
В Мелитополе ночью 21 июля раздавались взрывы: возле города возник пожар
10:02
Эксклюзив
Россияне готовятся к наступлению на Запорожье, поэтому блокируют выезд людей из города, - депутат облсовета Лишенко
09:57
За сутки пиротехники обезвредили 603 взрывоопасных предмета
09:45
Обновлено
В Николаеве раздались взрывы
09:43
Полномасштабная война РФ против Украины: 358 детей погибли, более 681 получили ранения
09:22
Эксклюзив
Антоновский мост в перспективе будет разрушен, - полковник СБУ Костенко
08:54
Враг пытается активизировать воздушную разведку в Одесской области, высока угроза ракетных ударов, - пресс-секретарь ОВА
08:51
Россияне принудительно "мобилизуют" жителей Луганщины: мужчины уезжают или прячутся
08:39
Николай Княжицкий
Закрытие наземного эфира для независимых телеканалов и финансирование ботов в виде достоверной информации - способ уберечь власть от общественной критики, - Княжицкий
08:25
Россияне 20 июля били по Луганщине ракетами, из артиллерии, минометов и танков, чтобы продвинуться вперед
07:54
В Днепропетровской области россияне обстреляли Никопольский район: выпустили более 20 реактивных снарядов
07:31
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
07:30
В России контрактники массово увольняются из состава вооруженных сил
07:09
Под Новолуганским и Ивано-Дарьевкой идут бои, враг безуспешно вел штурм с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
07:00
"Ворскла" - АИК: где и когда смотреть матч украинцев в Лиге конференций
06:48
Получение украинцем паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление, - Верещук
06:15
"К сожалению, появляются такие идиоты": "слуга" Безуглая обвинила Гайдая в плохой подготовке к обороне Луганщины. Он назвал ее "не в своем уме"
05:53
Уильям Бернс
Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине, – глава ЦРУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV