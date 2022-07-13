Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери россиян от полога полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 37 570 (+100) оккупантов;

танков – 1649 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 3832 (+3) ед;

артиллерийских систем – 839 (+1) ед.;

реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;

средств ПВО – 109 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 188 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2) ед.;

крылатых ракет – 155 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+5) ед;

специальной техники – 67 (+1) ед.

В течение 12 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Николаевском направлении.

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