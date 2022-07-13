English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 37570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
Инфографика

Около 37570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

13 июля, 2022 среда
09:44
война с Россией

С 24 февраля по 13 июля оккупанты потеряли около 37 570 военных, 3832 бронемашины, 839 систем артиллерии, 678 беспилотников

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери россиян от полога полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава – около 37 570 (+100) оккупантов;
  • танков – 1649 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 3832 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 839 (+1) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;
  • средств ПВО – 109 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед;
  • вертолетов - 188 (+0) ед;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2) ед.;
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+5) ед;
  • специальной техники – 67 (+1) ед.

В течение 12 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Николаевском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Николаевщина
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
11 июля, 2022 понедельник
Зима будет трудной
Казахстан
11 июля, 2022 понедельник
Решение властей Казахстана о военной помощи России может привести к серьезным протестам, - казахстанский политолог Альджанов
HIMARS
12 июля, 2022 вторник
После ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.49
    Покупка 35.49
    Продажа 36.65
  • EUR
    Покупка 35.62
    Продажа 37.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
10:13
"Сделал шаг доброй воли": украинские военные ликвидировали командира вертолета полка РФ подполковника Пахольского
10:13
Из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории
09:52
В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, - советник мэра
09:47
Путин готовит перестановки в российском правительстве, - росСМИ
09:23
Инфографика
доллар
Курс валют 13 июля: цена доллара и евро в обменниках
09:08
Полномасштабная война РФ против Украины: 349 детей погибли и более 652 пострадали
09:03
Донетчина "войдет" в состав РФ как республика, а также сфабрикованный рапорт ВСУ: подборка российских фейков на 13 июля
09:00
На фото последствия обстрела Донбасса
Разведка Британии указала следующие города, которые РФ планирует захватить на Донбассе
08:44
Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Луганщину из артиллерии и нанесли 4 ракетных и два авиаудара
08:36
Эксклюзив
Восстановление жилья и соцобъектов на Черниговщине после действий оккупантов в полном разгаре, - журналист
08:26
Танки Gepard, РСЗО MARS, система ПВО IRIS: ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине
08:21
В российской армии отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем, - Генштаб
08:19
Эксклюзив
Россия не может перевести свое количественное преимущество в успех на линии фронта в Донбассе, - боец легиона Свободы Назаренко
08:09
В Днепропетровской области россияне обстреляли линию электропередач: около 6 тыс. человек не имеют света
07:54
Белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной
07:51
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:44
Более 1000 тонн боекомплектов и личный состав: в ОВА рассказали о потерях РФ на складах в Новой Каховке
07:40
Эксклюзив
Избавиться от Чайковского: студенты воюют с ректоратом, чтобы дерусифицировать главную консерваторию Украины
07:33
ВСУ отразили штурм россиян в направлении Довгенького и Долины
07:27
Катерина Тихонова
Дочь Путина назначили на новую должность в России, - РосСМИ
07:03
В Иране автобус попал в ДТП: три человека погибли, 16 пострадали
06:47
В ISW назвали направления, на которых оккупанты провалили наступления и штурмы
06:17
Гитанас Науседа
Президент Литвы Науседа призвал Запад разорвать экономические связи с РФ: будет лучше и легче для всех
05:55
Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала
05:53
"Динамо" сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ
05:25
Укрзализныця
На 13 июля назначен эвакуационный поезд из Покровска во Львов
04:27
Twitter подал в суд на Илона Маска
03:41
Маркиньос Сиприано
Бразильский клуб объявил о трансфере футболиста "Шахтера"
03:17
РФ обстреляла 4 громады Сумщины из РСЗО, артиллерии и минометов
02:40
Даниил Медведев
Беларусь и Россия рискуют пропустить Олимпиаду в Париже
02:16
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: их было слышно длительное время, в сети распространяются видео пожаров
02:04
РФ держит в Черном море 24 крылатых ракеты, - ОК "Юг"
01:55
Российские истребители выпустили по Одесщине 4 противорадиолокационные ракеты
01:39
Криштиану Роналду
В ПСЖ определились, нужен ли им Роналду
01:26
Никополь
Россия из РСЗО обстреляла Никопольский район Днепропетровщины
01:10
ВСУ 12 июля уничтожили 5 складов с боеприпасами и воинскую часть кафиров, - Одесская ОВА
00:52
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
00:30
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 июля
00:17
"Динамо" разгромно проиграло "Лиону" в благотворительном матче
00:13
Эксклюзив
Авиация ВСУ
ВСУ с 24 февраля нанесли 1700 групповых авиаударов по позициям оккупантов, - спикер командования Воздушных сил
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV