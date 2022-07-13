Около 37570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 13 июля оккупанты потеряли около 37 570 военных, 3832 бронемашины, 839 систем артиллерии, 678 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери россиян от полога полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 37 570 (+100) оккупантов;
- танков – 1649 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 3832 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 839 (+1) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;
- средств ПВО – 109 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед;
- вертолетов - 188 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+5) ед;
- специальной техники – 67 (+1) ед.
В течение 12 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Николаевском направлении.
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