Около 37,2 тыс. военных, 1638 танков и 108 средств ПВО: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 9 июля оккупанты потеряли 37, 2 тыс. военных, 1638 танков, 832 системы артиллерии и 674 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 37,2 тыс. (+300) оккупантов;
- танков - 1638 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 832 (+4) ед,
- реактивных систем залпового огня - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 108 (+1) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+0) ед,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 674 (+5),
- крылатых ракет – 155 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,
- специальной техники – 66 (+0).
В течение 8 июля наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное