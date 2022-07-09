Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия ориентировочно потеряла:

личного состава – около 37,2 тыс. (+300) оккупантов;

танков - 1638 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,

артиллерийских систем - 832 (+4) ед,

реактивных систем залпового огня - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 108 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 674 (+5),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,

специальной техники – 66 (+0).

В течение 8 июля наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb