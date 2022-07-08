Около 36,9 тыс. военных, 1637 танков и 669 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 8 июля оккупанты потеряли около 36,9 тыс. военных, 3811 бронемашин, 1637 танков и 669 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:
- личного состава – около 36,9 тыс. (+250) оккупантов;
- танков – 1637 (+35) ед.;
- боевых бронированных машин – 3811 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 828 (+13) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед.;
- средств ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+0) ед,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
- крылатых ракет – 155 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
- специальной техники – 66 (+0).
В течение 7 июля наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.
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