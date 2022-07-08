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Около 36,9 тыс. военных, 1637 танков и 669 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

8 июля, 2022 пятница
09:17
война с Россией

С 24 февраля по 8 июля оккупанты потеряли около 36,9 тыс. военных, 3811 бронемашин, 1637 танков и 669 беспилотников

Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:

  • личного состава – около 36,9 тыс. (+250) оккупантов;
  • танков – 1637 (+35) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3811 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем – 828 (+13) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед.;
  • средств ПВО - 107 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 187 (+0) ед,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
  • крылатых ракет – 155 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
  • специальной техники – 66 (+0).

В течение 7 июля наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.

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