Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке . С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 36,9 тыс. (+250) оккупантов;

танков – 1637 (+35) ед.;

боевых бронированных машин – 3811 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 828 (+13) ед.;

реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед.;

средств ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 (+2),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,

специальной техники – 66 (+0).

В течение 7 июля наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.

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