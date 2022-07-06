Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 36,5 тыс. (+150) оккупантов;

танков – 1600 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 3789 (+17) ед.;

артиллерийских систем – 812 (+6) ед.;

реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;

средств ПВО – 107 (+2) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 187 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 664 (+4) ед.;

крылатых ракет – 153 (+9) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед;

специальной техники – 65 (+0) ед.

В течение 5 июля наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.

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