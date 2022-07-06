Около 36,5 тыс. военных, 1600 танков и 644 беспилотника: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 6 июля оккупанты потеряли около 36,5 тыс. военных, 3789 бронемашин, 1600 танков и 644 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 36,5 тыс. (+150) оккупантов;
- танков – 1600 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин – 3789 (+17) ед.;
- артиллерийских систем – 812 (+6) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;
- средств ПВО – 107 (+2) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед;
- вертолетов - 187 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 664 (+4) ед.;
- крылатых ракет – 153 (+9) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед;
- специальной техники – 65 (+0) ед.
В течение 5 июля наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.
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