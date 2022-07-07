Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 36 650 (+150) оккупантов;

танков – 1602 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 3797 (+8) ед,

артиллерийских систем - 815 (+3) ед,

реактивных систем залпового огня - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 667 (+3),

крылатых ракет - 155 (+2),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,

специальной техники – 66 (+1).

В течение 6 июля наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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