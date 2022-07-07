Около 36 650 оккупантов, 1602 танка и 667 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 36 650 (+150) оккупантов;
- танков – 1602 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 3797 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 815 (+3) ед,
- реактивных систем залпового огня - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+0) ед,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
- крылатых ракет - 155 (+2),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,
- специальной техники – 66 (+1).
В течение 6 июля наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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