Около 350 военных, 11 систем артиллерии, 2 самолета и 2 вертолета: потери РФ в войне против Украины за сутки
С 24 февраля по 14 сентября россияне потеряли около 53 650 военных, 2180 танков, 908 беспилотников, 246 самолетов и 215 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ втелеграмме .
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 53650 (+350) оккупантов
- танков – 2180 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 4665 (+3) ед
- артиллерийских систем – 1290 (+11) ед.
- реактивных систем залпового огня – 311 (+0) ед.
- средств ПВО – 167 (+2) ед.
- самолетов – 246 (+2) ед.
- вертолетов - 215 (+2) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+4) ед.
- крылатых ракет – 233 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) ед.
- специальной техники – 120 (+3) ед.
На протяжении 13 сентября наибольшие потери россияне понесли Харьковское и Донецкое направления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 39.72Продажа 40.9
- Актуальное
- Важное