Об этом сообщил Генштаб ВСУ втелеграмме .

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 53650 (+350) оккупантов

танков – 2180 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 4665 (+3) ед

артиллерийских систем – 1290 (+11) ед.

реактивных систем залпового огня – 311 (+0) ед.

средств ПВО – 167 (+2) ед.

самолетов – 246 (+2) ед.

вертолетов - 215 (+2) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+4) ед.

крылатых ракет – 233 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) ед.

специальной техники – 120 (+3) ед.

На протяжении 13 сентября наибольшие потери россияне понесли Харьковское и Донецкое направления.

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