Около 350 оккупантов, 17 танков, 10 дронов и вертолет: потери РФ в сутки
С 24 февраля по 7 октября оккупанты потеряли около 61 680 военных, 5093 бронемашины, 2466 танков, 1067 беспилотников, 233 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 61 680 (+350) оккупантов;
- танков – 2466 (+17) ед.;
- боевых бронированных машин – 5093 (+29) ед.;
- артиллерийских систем – 1455 (+31) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 344 (+0) ед.;
- средств ПВО – 177 (+0) ед.;
- самолетов – 266 (+0) ед;
- вертолетов - 233 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1067 (+20) ед.;
- крылатых ракет – 246 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3862 (+8) ед.;
- специальной техники – 135 (+1) ед.
В течение 6 октября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.
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