Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 61 680 (+350) оккупантов;

танков – 2466 (+17) ед.;

боевых бронированных машин – 5093 (+29) ед.;

артиллерийских систем – 1455 (+31) ед.;

реактивных систем залпового огня – 344 (+0) ед.;

средств ПВО – 177 (+0) ед.;

самолетов – 266 (+0) ед;

вертолетов - 233 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1067 (+20) ед.;

крылатых ракет – 246 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3862 (+8) ед.;

специальной техники – 135 (+1) ед.

В течение 6 октября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.