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Около 35 полуприцепов, сотни автомобилей и грузовиков: появились новые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси

24 июля, 2023 понедельник
13:07
Война с Россией

Опубликовали новые спутниковые снимки лагеря частной военной компании Вагнера в селе Цель, под Осиповичами, сделанные Maxar 23 июля

Об этом информирует журналист The New York Times Кристиан Триберт .

"Свежие спутниковые снимки захваченного гарнизона в деревне Цель в Беларуси, который обычно называют лагерем Вагнера. Снятый чуть-чуть под косым углом, как описывает Maxar, он показывает сотни автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов", - пишет Триберт.

Мониторинговая группа " Белорусский Гаюн " сообщила, что фотографии подтверждают предварительный вывод о том, что зеленая зона, правее импровизированной стоянки фур, была полностью заполнена уже 22 июля.

"В южной части снимка также можно увидеть строительную технику, которая была замечена как минимум в двух колоннах: 3-й от 17 июля и 8-й от 19 июля. Прямо к забору на севере примыкает кладбище, позволяющее организовать быструю доставку к месту назначения, а лесной покров вокруг заявления".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
Вагнергейт
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