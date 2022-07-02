Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полносштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около 35 870 (+120) оккупантов;

танков – 1582 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед.;

артиллерийских систем – 800 (+4) ед.;

реактивных систем залпового огня – 246 (+0) ед.;

средств ПВО – 105 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 186 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 653 (+8) ед.;

крылатых ракет – 144 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед;

специальной техники – 61 (+0) ед.

В течение 1 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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