Около 35 870 военных, 1582 танка и 653 беспилотника: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 2 июля оккупанты потеряли около 35 870 военных, 3737 бронемашин, 1582 танка и 653 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полносштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около 35 870 (+120) оккупантов;
- танков – 1582 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 3737 (+1) ед.;
- артиллерийских систем – 800 (+4) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 246 (+0) ед.;
- средств ПВО – 105 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед;
- вертолетов - 186 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 653 (+8) ед.;
- крылатых ракет – 144 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) ед;
- специальной техники – 61 (+0) ед.
В течение 1 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
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