Около 35 450 оккупантов, 1572 танка и 640 беспилотников: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 29 июня оккупанты потеряли около 35 450 военных, 1572 танка, 781 систему артиллерии и 640 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:
- личного состава – около 35 450 (+200) оккупантов;
- танков – 1572 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 3720 (+16) ед.;
- артиллерийских систем – 781 (+3) ед;
- рактивных систем залпового огня – 246 (+3) ед.;
- средств ПВО – 103 (+1) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед;
- вертолетов - 185 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 640 (+4) ед.;
- крылатых ракет – 142 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) ед.;
- специальной техники – 61 (+0) ед.
В течение 28 июня наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.
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