Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 35 450 (+200) оккупантов;

танков – 1572 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3720 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 781 (+3) ед;

рактивных систем залпового огня – 246 (+3) ед.;

средств ПВО – 103 (+1) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 185 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 640 (+4) ед.;

крылатых ракет – 142 (+3) ед.;

кораблей/катеров - 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) ед.;

специальной техники – 61 (+0) ед.

В течение 28 июня наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.

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