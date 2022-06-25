Около 34,7 тыс. военных, 217 самолетов и 184 вертолета: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 25 июня оккупанты потеряли около 34,7 тыс. военных, 1511 танков, 626 беспилотников, 217 самолетов и 184 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабной войны против Украины Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 34700 (+170) оккупантов;
- танков – 1511 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 764 (+5) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 241 (+0) ед.;
- средств ПВО – 99 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+1) ед;
- вертолетов - 184 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 626 (+4) ед.;
- крылатых ракет – 137 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) ед;
- специальной техники – 60 (+0) ед.
За прошедшие сутки наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском и Кураховском направлениях.
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