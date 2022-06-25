Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабной войны против Украины Россия ориентировочно потеряла:

личного состава – около 34700 (+170) оккупантов;

танков – 1511 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) ед;

артиллерийских систем – 764 (+5) ед.;

реактивных систем залпового огня – 241 (+0) ед.;

средств ПВО – 99 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+1) ед;

вертолетов - 184 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 626 (+4) ед.;

крылатых ракет – 137 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) ед;

специальной техники – 60 (+0) ед.

За прошедшие сутки наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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