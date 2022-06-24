Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .

За 4 месяца полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 34 530 (+100) оккупантов;

танков – 1507 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 3637 (+5) ед;

артиллерийских систем – 759 (+3) ед.;

реактивных систем залпового огня – 241 (+1) ед.;

средств ПВО – 99 (+0) ед.;

самолетов – 216 (+0) ед;

вертолетов - 183 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2) ед.;

крылатых ракет – 137 (+0) ед;

кораблей/катеров - 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5) ед;

специальной техники – 60 (+0) ед.

В течение 23 июня наибольшие потери РФ понесла на Славянском и Бахмутском направлениях.

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