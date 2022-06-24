Около 34 530 окупантов, 1507 танков и 622 беспилотника: Генштаб назвал потери РФ за 4 месяца полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 24 июня кафиры потеряли около 34 530 военных, 3637 бронемашин, 1507 танков и 622 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .
За 4 месяца полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 34 530 (+100) оккупантов;
- танков – 1507 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 3637 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 759 (+3) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 241 (+1) ед.;
- средств ПВО – 99 (+0) ед.;
- самолетов – 216 (+0) ед;
- вертолетов - 183 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 137 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5) ед;
- специальной техники – 60 (+0) ед.
В течение 23 июня наибольшие потери РФ понесла на Славянском и Бахмутском направлениях.
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