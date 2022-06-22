Около 34 230 оккупантов, 614 беспилотников и 182 вертолета: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 22 июня оккупанты потеряли около 34 230 военных, 1496 танков, 614 беспилотников и 182 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около 34230 (+130) оккупантов;
- танков – 1496 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 3614 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 752 (+0) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 239 (+0) ед.;
- средств ПВО – 99 (+1) ед.;
- самолетов – 216 (+0) ед;
- вертолетов - 182 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 614 (+3) ед.;
- крылатых ракет – 137 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед;
- специальной техники – 60 (+1) ед.
В течение 22 июня наибольшие потери РФ понесла на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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