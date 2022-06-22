Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около 34230 (+130) оккупантов;

танков – 1496 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 3614 (+8) ед;

артиллерийских систем – 752 (+0) ед.;

реактивных систем залпового огня – 239 (+0) ед.;

средств ПВО – 99 (+1) ед.;

самолетов – 216 (+0) ед;

вертолетов - 182 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 614 (+3) ед.;

крылатых ракет – 137 (+0) ед;

кораблей/катеров - 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2543 (+6) ед;

специальной техники – 60 (+1) ед.

В течение 22 июня наибольшие потери РФ понесла на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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