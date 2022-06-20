Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

личного состава – около 33 800 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1477 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3588 (+11) ед;

артиллерийских систем – 749 (+4) ед;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 238 (+3) ед;

средства ПВО – 98 (+0) ед;

самолетов – 216 (+0) ед;

вертолетов – 181 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);

крылатые ракеты – 130 (+0);

корабли /катера - 14(+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2527 (+4) ед;

специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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