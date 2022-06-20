Около 33 800 военных, 1477 танков, 238 РСЗО и 749 артсистем: какие потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 20 июня Россия потеряла около 33 800 военных, 3 588 бронемашин, 1 477 танков и 749 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
- личного состава – около 33 800 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1477 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3588 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 749 (+4) ед;
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 238 (+3) ед;
- средства ПВО – 98 (+0) ед;
- самолетов – 216 (+0) ед;
- вертолетов – 181 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
- крылатые ракеты – 130 (+0);
- корабли /катера - 14(+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2527 (+4) ед;
- специальная техника – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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