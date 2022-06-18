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Около 33 350 оккупантов, 1465 танков и 216 самолетов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину

18 июня, 2022 суббота
10:06
война с Россией

С 24 февраля по 18 июня РФ потеряла в Украине 33 350 оккупантов, 1465 танков, 216 самолетов и 14 судов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабной войны против Украины оккупанты ориентировочно потеряли:

  • личного состава – около 33 350 (+200) военных;

  • танков – 1465 (+9) ед.

  • боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед.

  • артиллерийских систем – 739 (+5) ед.

  • реактивных систем залпового огня – 233 (+0) ед.

  • средств ПВО – 98 (+1) ед.

  • самолетов – 216 (+1) ед.

  • вертолетов - 180 (+0) ед.

  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 594 (+1) ед.

  • крылатых ракет – 129 (+0) ед.

  • кораблей/катеров - 14 (+1) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед.

  • специальной техники – 55 (+0) ед.

В течение 17 июня наибольшие потери россияне понесли на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

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