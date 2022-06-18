Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабной войны против Украины оккупанты ориентировочно потеряли:

личного состава – около 33 350 (+200) военных;

танков – 1465 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед.

артиллерийских систем – 739 (+5) ед.

реактивных систем залпового огня – 233 (+0) ед.

средств ПВО – 98 (+1) ед.

самолетов – 216 (+1) ед.

вертолетов - 180 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 594 (+1) ед.

крылатых ракет – 129 (+0) ед.

кораблей/катеров - 14 (+1) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед.

специальной техники – 55 (+0) ед.

В течение 17 июня наибольшие потери россияне понесли на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

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