Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

Около 32 950 (+200) кафиров;

танков – 1449 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3545 (+17) ед;

артиллерийских систем – 729 (+7) ед;

реактивных систем залпового огня – 233 (+3) ед.;

средств ПВО – 97 (+0) ед.;

самолетов – 213 (+0) ед;

вертолетов - 179 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед;

крылатых ракет – 129 (+0) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) ед;

специальной техники – 55 (+0) ед.;

В течение 15 июня наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

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