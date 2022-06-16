Около 32 950 оккупантов, 1449 танков и 729 систем артиллерии: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 16 июня оккупанты потеряли около 32 950 военных, 3545 бронемашин, 1449 танков и 729 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
- Около 32 950 (+200) кафиров;
- танков – 1449 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3545 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 729 (+7) ед;
- реактивных систем залпового огня – 233 (+3) ед.;
- средств ПВО – 97 (+0) ед.;
- самолетов – 213 (+0) ед;
- вертолетов - 179 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед;
- крылатых ракет – 129 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) ед;
- специальной техники – 55 (+0) ед.;
В течение 15 июня наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
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