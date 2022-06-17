Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ ориентировочно составляют:

оккупантов – около 33 150 (+200) военных; танков – 1456 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 3563 (+18) ед;

артиллерийских систем – 734 (+5) ед.;

реактивных систем залпового огня – 233 (+3) ед.;

средств ПВО – 97 (+0) ед.;

самолетов – 215 (+2) ед;

вертолетов - 180 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 593 (+2) ед;

крылатых ракет – 129 (+0) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) ед;

специальной техники – 55 (+0) ед.

В течение 16 июня наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении. Информацию уточняют.

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