Около 33 150 оккупантов, 215 самолетов и 180 вертолетов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 17 июня оккупанты потеряли 32 150 военных, 1456 танков, 215 самолетов и 180 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ ориентировочно составляют:
оккупантов – около 33 150 (+200) военных; танков – 1456 (+7) ед;
боевых бронированных машин – 3563 (+18) ед;
артиллерийских систем – 734 (+5) ед.;
реактивных систем залпового огня – 233 (+3) ед.;
средств ПВО – 97 (+0) ед.;
самолетов – 215 (+2) ед;
вертолетов - 180 (+1) ед;
беспилотников оперативно-тактического уровня – 593 (+2) ед;
крылатых ракет – 129 (+0) ед;
кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) ед;
специальной техники – 55 (+0) ед.
В течение 16 июня наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении. Информацию уточняют.
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