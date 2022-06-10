Около 31,9 тыс. оккупантов, 1409 танков и 712 систем артиллерии: каковы потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 10 июня РФ потеряла в Украине около 31,9 тыс. оккупантов, 1409 танков, 712 систем артиллерии и 572 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабной войны против Украины Россия ориентировочно потеряла:
- оккупантов – около 31,9 тыс. (+200) человек;
- танков – 1409 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 3450 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 712 (+1) ед;
- реактивных систем залпового огня – 222 (+9) ед.;
- средств ПВО – 97 (+1) ед.;
- самолетов – 212 (+0) ед;
- вертолетов - 178 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 572 (+10) ед.;
- крылатых ракет – 125 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) ед;
- специальной техники – 54 (+1) ед.
Наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском и Харьковском направлениях. Информацию уточняют.
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