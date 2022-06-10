Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабной войны против Украины Россия ориентировочно потеряла:

оккупантов – около 31,9 тыс. (+200) человек;

танков – 1409 (+11) ед;

боевых бронированных машин – 3450 (+12) ед.;

артиллерийских систем – 712 (+1) ед;

реактивных систем залпового огня – 222 (+9) ед.;

средств ПВО – 97 (+1) ед.;

самолетов – 212 (+0) ед;

вертолетов - 178 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 572 (+10) ед.;

крылатых ракет – 125 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) ед;

специальной техники – 54 (+1) ед.

Наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском и Харьковском направлениях. Информацию уточняют.

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