Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 31,7 тыс. (+200) человек;

танков – 1398 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3438 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 711 (+8) ед.;

реактивных систем залпового огня – 213 (+0) ед.;

средств ПВО – 96 (+0) ед.;

самолетов – 212 (+0) ед;

вертолетов - 178 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3) ед.;

крылатых ракет – 125 (+0) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) ед;

специальной техники – 53 (+0) ед.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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