Около 31,7 тыс. оккупантов, 1398 танков и 562 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 9 июня россияне потеряли 31,7 тыс. военных, 3438 бронемашин, 1398 танков, 711 систем артиллерии и 562 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 31,7 тыс. (+200) человек;
- танков – 1398 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 3438 (+9) ед.;
- артиллерийских систем – 711 (+8) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 213 (+0) ед.;
- средств ПВО – 96 (+0) ед.;
- самолетов – 212 (+0) ед;
- вертолетов - 178 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3) ед.;
- крылатых ракет – 125 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) ед;
- специальной техники – 53 (+0) ед.
Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.99
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.29
- Актуальное
- Важное