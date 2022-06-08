Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:

оккупантов – около 31,5 тыс. (+140) человек;

танков – 1393 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 3429 (+13) ед.;

артиллерийских систем – 703 (+9) ед.;

реактивных систем залпового огня – 213 (+6) ед;

средств ПВО – 96 (+0) ед.;

самолетов – 212 (+0) ед;

вертолетов - 178 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 559 (+6) ед;

крылатых ракет – 125 (+0) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) ед;

специальной техники – 53 (+0) ед.

Наибольшие потери РФ понесла на Славянском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb