Около 31,5 тыс. оккупантов, 1393 танка и 178 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 8 июня кафиры потеряли около 31,5 тыс. оккупантов, 1393 танка, 703 системы артиллерии и 178 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ составляют:
- оккупантов – около 31,5 тыс. (+140) человек;
- танков – 1393 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) ед.;
- артиллерийских систем – 703 (+9) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 213 (+6) ед;
- средств ПВО – 96 (+0) ед.;
- самолетов – 212 (+0) ед;
- вертолетов - 178 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 559 (+6) ед;
- крылатых ракет – 125 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) ед;
- специальной техники – 53 (+0) ед.
Наибольшие потери РФ понесла на Славянском направлении.
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