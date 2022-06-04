Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:

личного состава – около 31 050 (+100) оккупантов;

танков – 1376 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3379 (+13) ед.;

артиллерийских систем – 680 (+5) ед;

реактивных систем залпового огня – 207 (+0) ед.;

средств ПВО – 95 (+0) ед;

самолетов – 210 (+0) ед;

вертолетов - 175 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед.;

крылатых ракет – 122 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8) ед;

специальной техники – 52 (+1) ед.

Наибольшие потери РФ понесла на Запорожском направлении.

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