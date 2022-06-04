Около 31 050 оккупантов, 1376 танков и 540 беспилотников: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 4 июня кафиры потеряли 31 050 военных, 1376 танков, 680 систем артиллерии и 540 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла ориентировочно:
- личного состава – около 31 050 (+100) оккупантов;
- танков – 1376 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3379 (+13) ед.;
- артиллерийских систем – 680 (+5) ед;
- реактивных систем залпового огня – 207 (+0) ед.;
- средств ПВО – 95 (+0) ед;
- самолетов – 210 (+0) ед;
- вертолетов - 175 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед.;
- крылатых ракет – 122 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8) ед;
- специальной техники – 52 (+1) ед.
Наибольшие потери РФ понесла на Запорожском направлении.
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