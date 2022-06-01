Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке. По его данным, за сутки 31 мая потери россиян составили 200 военных, а всего потери личного состава России выросли до 30,7 тыс.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 3 танка (в общей сложности 1361 ед.), 41 боевую бронемашину (в общей сложности 3343 ед.), 10 артиллерийских систем (659 ед.), одно заседание ПВО (94 ед.), один вертолет (175 ед.). ), 15 ед. автотехники и автоцистерн (2290), а также 1 ед. спецтехники (49 ед.).

Также ВСУ за сутки уничтожили 4 беспилотника (в общей сложности 519 ед.), свидетельствуют данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Без изменений остались потери среди реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 209 ед, самолетов – 208 ед., крылатых ракет – 120 ед., кораблей и катеров – 13 ед.

Напомним, на Востоке погибает 60-100 украинских военных в день.

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