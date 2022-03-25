Около 300 человек предположительно погибли в Драмтеатре Мариуполя в результате российской бомбардировки, – горсовет
По словам очевидцев, в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки 16 марта погибли около 300 человек
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания на момент этого террористического акта, говорят об обратном", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечают, что оккупанты знали, что сбрасывают бомбы на место, где находятся дети, женщины и пожилые люди.
"Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой бесчеловечной жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", – добавляют в городском совете.
- Напомним, 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне знали, что это гражданское укрытие.
- 17 марта в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру.
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