Около 30 тыс. оккупантов, 1330 танков, 207 самолетов и 174 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 28 мая оккупанты потеряли около 30 тыс. военных, 1330 танков, 628 систем артиллерии, 207 самолетов и 174 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери России составляют:
- личного состава – около 30 тыс. (+250) оккупантов;
- танков – 1330 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин – 3258 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 203 (+2) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 207 (+1) ед;
- вертолетов - 174 (+4) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед.;
- крылатых ракет – 116 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед;
- специальной техники – 48 (+0) ед.
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Криворожском направлении.
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