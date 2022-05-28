Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери России составляют:

личного состава – около 30 тыс. (+250) оккупантов;

танков – 1330 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 3258 (+12) ед.;

артиллерийских систем – 628 (+5) ед.;

реактивных систем залпового огня – 203 (+2) ед.;

средств ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 207 (+1) ед;

вертолетов - 174 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед.;

крылатых ракет – 116 (+1) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед;

специальной техники – 48 (+0) ед.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Криворожском направлении.

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