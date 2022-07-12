Около 30% россиян считают, что войну в Украине нужно "остановить как можно быстрее", - Медуза
Закрытый опрос, проведенный по заказу Кремля, свидетельствует: 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас
Об этом сообщает "Медуза".
В распоряжение издания попали результаты закрытого опроса, проведенного в конце июня 2022 г. по заказу администрации президента (АП) РФ.
Респондентов спрашивали: "Одни говорят, что боевые действия в Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас не следует останавливать. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?"
Из документов, которые есть у "Медузы", следует, что 30% принявших участие в опросе людей считают, что "боевые действия в Украине нужно "остановить как можно скорее".
- Отметим, что согласно опросам в России, проведенным после 24 февраля, поддержка действий и политики Путина составила более 80%.
- Социология в Украине свидетельствует, что 93% граждан верят, что мы сможем отразить нападение России.
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