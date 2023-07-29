27 пророссийских граждан ФРГ могут участвовать в боевых действиях в Украине, - СМИ
Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения РФ несколько десятков немецких добровольцев отправились воевать в Украину, большинство из них – на стороне России.
Об этом пишет Welt am Sonntag.
В МВД Германии зафиксировали, что в зону боевых действий выехали более 60 добровольцев, "имеющих отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям".
Кроме этого, есть данные, что 39 человек отправились в Украину "с намерением участвовать в боевых действиях", - из них 27 пророссийских и 12 проукраинских. Относительно подавляющего большинства из них у власти есть конкретная информация о том, что они участвовали в боевых действиях.
По данным МВД, среди них есть как правые, так и левые экстремисты. Однако большинство людей относят власть к сфере явления "чужой идеологии". По данным спецслужб, это, например, присоединение к сепаратистской группировке.
На самом деле количество добровольцев из Германии, которые воюют в Украине, больше. Власти этой страны собирают данные только о лицах, связанных с экстремизмом. Кроме того, в украинской армии есть немало бывших солдат – некоторые из них ранее проходили подготовку в Бундесвере – которые присоединились к Международному легиону в составе украинской армии.
Сам факт участия в боевых действиях в Украине немецкими законами не наказывается, пока речь идет о службе в регулярных армиях. Другая ситуация с "добровольческими отрядами" или "ополчением", участие в которых уже может быть квалифицировано как найманство, заявила пресс-секретарь федерального Министерства юстиции.
Однако эксперт по внешней политике и заместитель председателя Комитета парламентского контроля Родерих Кизеветтер подверг критике такую ситуацию.
"Люди или экстремисты, добровольно присоединяющиеся к российским вооруженным силам или террористическим группам для участия в нападении на Украину, должны быть привлечены к ответственности по их возвращении в Германию", - сказал он.
Также Кизеветтер отметил, что участие в войне на стороне РФ само по себе предполагает "систематическую причастность к военным преступлениям и нарушениям прав человека".
- Ряд немецких политиков снова призывал правительство поставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, а депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер сказал, что сделать это нужно "немедленно".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное