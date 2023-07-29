Об этом пишет Welt am Sonntag.

В МВД Германии зафиксировали, что в зону боевых действий выехали более 60 добровольцев, "имеющих отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям".

Кроме этого, есть данные, что 39 человек отправились в Украину "с намерением участвовать в боевых действиях", - из них 27 пророссийских и 12 проукраинских. Относительно подавляющего большинства из них у власти есть конкретная информация о том, что они участвовали в боевых действиях.

По данным МВД, среди них есть как правые, так и левые экстремисты. Однако большинство людей относят власть к сфере явления "чужой идеологии". По данным спецслужб, это, например, присоединение к сепаратистской группировке.

На самом деле количество добровольцев из Германии, которые воюют в Украине, больше. Власти этой страны собирают данные только о лицах, связанных с экстремизмом. Кроме того, в украинской армии есть немало бывших солдат – некоторые из них ранее проходили подготовку в Бундесвере – которые присоединились к Международному легиону в составе украинской армии.

Сам факт участия в боевых действиях в Украине немецкими законами не наказывается, пока речь идет о службе в регулярных армиях. Другая ситуация с "добровольческими отрядами" или "ополчением", участие в которых уже может быть квалифицировано как найманство, заявила пресс-секретарь федерального Министерства юстиции.

Однако эксперт по внешней политике и заместитель председателя Комитета парламентского контроля Родерих Кизеветтер подверг критике такую ситуацию.

"Люди или экстремисты, добровольно присоединяющиеся к российским вооруженным силам или террористическим группам для участия в нападении на Украину, должны быть привлечены к ответственности по их возвращении в Германию", - сказал он.

Также Кизеветтер отметил, что участие в войне на стороне РФ само по себе предполагает "систематическую причастность к военным преступлениям и нарушениям прав человека".