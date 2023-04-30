Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.

Около 11:50 РФ выпустила две ракеты с вертолета в районе Красного Хутора.

С 11:05 до 11:15 зафиксировали семь приходов из ствольной артиллерии вблизи Сопича.

Около 11:45 насчитали десять прилетов от ракет, выпущенных с вертолета в район Середины-Буды. В результате атаки повреждены три частных дома.

Около 12:22 было два прихода из миномета 120 мм недалеко от Леоновки.

С 11:30 до 11:35 зафиксировали три попадания из ствольной артиллерии по Прогрессу. РФ попала в здание предприятия.

С 13:30 до 13:40 было четыре выстрела из миномета калибра 120 мм в районе Хреновки.

С 13:14 до 13:20 РФ дважды ударила из ствольной артиллерии, в районе Александровки.