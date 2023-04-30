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Около 30 приходов: россияне днем били по Сумщине и Черниговщине

30 апреля, 2023 воскресенье
20:52
Война с Россией

Россияне днем 30 апреля выпустили 30 снарядов по Черниговщине и Сумщине, попали в дома и предприятия

Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.

Около 11:50 РФ выпустила две ракеты с вертолета в районе Красного Хутора.

С 11:05 до 11:15 зафиксировали семь приходов из ствольной артиллерии вблизи Сопича.

Около 11:45 насчитали десять прилетов от ракет, выпущенных с вертолета в район Середины-Буды. В результате атаки повреждены три частных дома.

Около 12:22 было два прихода из миномета 120 мм недалеко от Леоновки.

С 11:30 до 11:35 зафиксировали три попадания из ствольной артиллерии по Прогрессу. РФ попала в здание предприятия.

С 13:30 до 13:40 было четыре выстрела из миномета калибра 120 мм в районе Хреновки.

С 13:14 до 13:20 РФ дважды ударила из ствольной артиллерии, в районе Александровки.

  • В ночь на 30 апреля российские захватчики 11 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов, артиллерии и танков.
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