Об этом написала пресс-служба подразделения .

"В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм z": около 30 "двухсотых"; и 40 "трехсотых" россиян", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили склады с боеприпасами врага и российскую технику, в том числе машины пехоты, танки, артиллерию.

Только за последние сутки штурмовая бригада отбросила россиян с территорий Донецкой области объемом 1,8 км вдоль и на 1,2 км в глубину линии фронта.

"Освобождаем наши земли и зачищаем фланги вокруг Бахмута. Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно находились позиции оккупантов", - добавили защитники.

Военные обещают в скором времени опубликовать видео этой операции.