Около 30 погибших и 40 раненых россиян: 3-я штурмовая бригада отбросила врага на 1,8 км вдоль фронта близ Бахмута
За сутки 3-я штурмовая бригада ВСУ оттолкнула российское войско на 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину близ Бахмута Донецкой области
Об этом написала пресс-служба подразделения .
"В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм z": около 30 "двухсотых"; и 40 "трехсотых" россиян", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинские защитники уничтожили склады с боеприпасами врага и российскую технику, в том числе машины пехоты, танки, артиллерию.
Только за последние сутки штурмовая бригада отбросила россиян с территорий Донецкой области объемом 1,8 км вдоль и на 1,2 км в глубину линии фронта.
"Освобождаем наши земли и зачищаем фланги вокруг Бахмута. Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно находились позиции оккупантов", - добавили защитники.
Военные обещают в скором времени опубликовать видео этой операции.
- Напомним, 7 мая ВСУ ликвидировали 880 солдат, уничтожили самолет, 37 артсистем и 13 танков.
- По состоянию на 8 июня с начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено 212 760 военных, 3668 артсистем и 3891 танк противника.
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