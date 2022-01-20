Около 30 компаний планируют выпустить для бедных стран более дешевый аналог COVID-таблеток Merck
27 производителей собираются выпустить недорогие версии COVID-пилюль "Молнупиравир" от Merck, которые будут поставлять в бедные страны
Об этом пишет Reuters.
Соглашение с 27 производителями лекарств направлено на расширение доступа к медицинским средствам во время борьбы с пандемией.
Поддерживаемое ООН агентство заключило соглашение с почти 30 компаниями об изготовлении более дешевых аналогов таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck & Co (MRK.N). Таблетки будут поставлять бедным странам, чтобы расширить доступ к медицинским средствам в борьбе с пандемией.
Благодаря соглашению вырастет количество производителей лекарства. Их смогут выпускать компании из Индии, Китая и других стран Африки, Азии и Ближнего Востока.
Клинические испытания доказали, что "Молнупиравир" примерно на 30% снижает показатель госпитализаций и смертей среди пациентов из группы риска.
- Напомним, компания Merck заявила об эффективности ее таблеток против штамма коронавируса "Омикрон".
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