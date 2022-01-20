Около 30 компаний планируют выпустить для бедных стран более дешевый аналог COVID-таблеток Merck

Об этом пишет Reuters.



Соглашение с 27 производителями лекарств направлено на расширение доступа к медицинским средствам во время борьбы с пандемией.



Поддерживаемое ООН агентство заключило соглашение с почти 30 компаниями об изготовлении более дешевых аналогов таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck & Co (MRK.N). Таблетки будут поставлять бедным странам, чтобы расширить доступ к медицинским средствам в борьбе с пандемией.



Благодаря соглашению вырастет количество производителей лекарства. Их смогут выпускать компании из Индии, Китая и других стран Африки, Азии и Ближнего Востока.



Клинические испытания доказали, что "Молнупиравир" примерно на 30% снижает показатель госпитализаций и смертей среди пациентов из группы риска.

Напомним, компания Merck заявила об эффективности ее таблеток против штамма коронавируса "Омикрон".

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