Около 30 единиц зенитных установок Gepard могут прибыть в Украину уже в июле, - Der Spiegel
Германия решила проблему поставки боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard. Теперь Украина может получить первые 30 установок уже в июле
Об этом сообщает Der Spiegel.
Немецкое правительство обещало Gepard Украине еще весной, однако в Германии не хватало боеприпасов – в стране было всего 60 тысяч 35-мм снарядов. Швейцария, производившая подобные боеприпасы, заблокировала их передачу Украине. В конце концов, немецкое правительство нашло поставщика в Норвегии. Он пообещал предоставить необходимое количество снарядов для автоматических орудий Oerlikon, стоящих на Gepard.
Снаряды опробуют на полигонах Бундесвера уже на следующей неделе. Если проблем не возникнет, около 30 единиц Gepard поедут в Украину уже в июле.
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