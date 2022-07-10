Около 30 единиц зенитных установок Gepard могут прибыть в Украину уже в июле, - Der Spiegel

Об этом сообщает Der Spiegel.

Немецкое правительство обещало Gepard Украине еще весной, однако в Германии не хватало боеприпасов – в стране было всего 60 тысяч 35-мм снарядов. Швейцария, производившая подобные боеприпасы, заблокировала их передачу Украине. В конце концов, немецкое правительство нашло поставщика в Норвегии. Он пообещал предоставить необходимое количество снарядов для автоматических орудий Oerlikon, стоящих на Gepard.

Снаряды опробуют на полигонах Бундесвера уже на следующей неделе. Если проблем не возникнет, около 30 единиц Gepard поедут в Украину уже в июле.

21 июня Олаф Шольц заявил, что медленные темпы поставок немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.

4 июля Шольц ответил на обвинение в недостаточной военной помощи Украине. По его словам, Германия поставляет столько оружия, сколько может.

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